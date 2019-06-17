Главы МИД России и Южной Кореи обсудят ситуацию на Корейском полуострове и проекты в экономике

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в понедельник переговоры с южнокорейской коллегой Кан Гён Хва, которая находится в Москве с двухдневным рабочим визитом. Это станет для них пятой по счету и второй в российской столице встречей. Прошлый визит Кан Гён Хва в РФ состоялся в августе 2017 года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как заявили в российском дипведомстве, значительное место на переговорах отведено экономической повестке. Министры рассмотрят ход реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, прежде всего на Дальнем Востоке России. Кроме того, вполне ожидаемо, что существенное внимание на встрече будет уделено урегулированию ситуации вокруг ядерной программы КНДР.

В апреле было объявлено о визите президента РФ Владимира Путина в Южную Корею до конца 2019 года, что, помимо общих экономических проектов и северокорейской проблематики, также может стать предметом обсуждения глав внешнеполитических ведомств двух государств.

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