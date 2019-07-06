"Локомотив" в третий раз стал обладателем Суперкубка России по футболу

Футболисты столичного "Локомотива" обыграли петербургский "Зенит" со счетом 3:2 в матче за Олимп - Суперкубок России. Встреча прошла в Москве на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Петровском парке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Федор Смолов (6-я минута), Алексей Миранчук (79 и 82). У петербургской команды дубль на свой счет записал Сердар Азмун (45+2 и 53). На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален футболист "Зенита" Магомед Оздоев. В составе "Локомотива" первые матчи провели защитники Дмитрий Живоглядов и бразилец Серкейра Мурило.

Перед началом встречи футболисты "Локомотива" вышли в футболках в поддержку перуанского нападающего команды Джефферсона Фарфана, получившего травму колена в игре за национальную сборную на Кубке Америки. Матч начался с минуты молчания в память о подводниках, погибших в Баренцевом море.

"Зенит" и "Локомотив" встречались в матче за Суперкубок России в третий раз, ранее петербургский клуб одерживал победы в 2008 и 2015 годах - 2:1 и 1:1 (4:2 по пенальти) соответственно. "Локомотив" в третий раз выиграл Суперкубок России, ранее подобного достижения железнодорожники добивались в 2003 и 2005 годах. Петербургский клуб четырежды становился обладателем трофея - в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в третий раз завоевал трофей, что является рекордом Суперкубка России. По две победы имеют в активе Курбан Бердыев, Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий.

Следующие игры "Зенит" и "Локомотив" проведут в первом туре чемпионата страны 14 и 15 июля соответственно. Петербуржцы дома примут "Тамбов", а столичный клуб дома сыграет с казанским "Рубином".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.