Подозреваемый в убийстве стюардессы назвал мотив преступления

13 июля 2019 02:48 (UTC+04:00)

Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве рассказал о мотивах, толкнувших его на преступление. Видео допроса мужчины опубликовал "Пятый канал", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На ролике подозреваемый назвал свое имя и заявил, что убил девушку "по неосторожности в связи с ссорой на почве измен".

"Была нормальная встреча, после ночи я решил посмотреть ее переписки и увидел там, соответственно, что она…", — сказал мужчина.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки. В ближайшее время с ним проведут следственные действия.

Тело убитой стюардессы было обнаружено в одном из отелей Новой Москвы 10 июля. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Как сообщали в пресс-службе столичного главка СК, на теле жертвы преступления были обнаружены признаки насильственной смерти.

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