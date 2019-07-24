Четвертый ребенок умер после пожара в лагере в Хабаровском крае

В районной больнице поселка Солнечный скончался мальчик, получивший сильные ожоги при пожаре в детском палаточном лагере на территории туркомплекса "Холдоми" Хабаровского края, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Ранее сообщалось о трех погибших детях: двух девочках, умерших от ожогов в реанимации, и 11-летней девочке, тело которой было найдено на месте пожара.

Пожар в туристическом комплексе "Холдоми" произошел в ночь на вторник. В палаточном лагере на тот момент находились почти 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Власти региона решили объявить 24 июля трехдневный траур по погибшим.

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