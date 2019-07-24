На Камчатке госпитализировали пострадавших при падении в ущелье геологов

Пострадавших при падении вездехода в ущелье троих геологов доставили вертолётом в Петропавловск-Камчатский, где они были госпитализированы в краевую больницу, сообщили РИА Новости в министерстве специальных программ и по делам казачества региона, передает Trend.

Вездеход с геологами упал в ущелье глубиной порядка 100-140 метров в Камчатском крае, в результате чего два человека погибли и трое пострадали. Машина направлялась в сторону Агинского месторождения. В среду утром по местному времени для доставки в Петропавловск-Камчатский пострадавших в район происшествия вылетел вертолёт Ми-8 с медиками и спасателями на борту.

"Вертолёт доставил пострадавших в Петропавловск-Камчатский, где они были госпитализированы в краевую больницу имени А.С. Лукашевского. В дороге раненые находились под присмотром специалистов центра медицины катастроф. В настоящее время медики оценивают состояние двоих пострадавших как тяжёлое, ещё одного - средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в качестве основной версии причины аварии вездехода рассматривается отказ тормозов.

В свою очередь в пресс-службе краевого правительства сообщили, что крушение вездехода МТ-ЛБУ произошло в 81 километре от нежилого населенного пункта Кирганик. За помощью к спасателям обратился старший геолог ООО "Фортресс ДВ". По предварительной информации, один из погибших – житель Камчатского края, все остальные прибыли на полуостров из Хабаровского края, где зарегистрировано ООО "Фортресс ДВ".

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