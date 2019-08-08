Магомедшарипов может провести два боя в UFC до конца года

8 августа 2019 12:31 (UTC+04:00)

Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов может провести два поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) до конца года. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Ризван Магомедов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ближайший бой Магомедшарипов проведет 18 октября в Бостоне против американца Кэлвина Каттара.

"Все будет зависеть от того, как пройдет бой с Каттаром. Если не будет проблем, то Забит может еще раз подраться до конца года", - сказал Магомедов.

В активе 28-летнего Магомедшарипова 17 побед и одно поражение в ММА. В UFC на счету спортсмена пять поединков, во всех из которых он побеждал. Последний бой россиянин провел 3 марта, в котором победил американца Джереми Стивенса единогласным решением судей.

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