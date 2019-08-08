В воинской части в России прогремел взрыв

8 августа 2019 14:05 (UTC+04:00)

По предварительной информации, два человека погибли и 15 получили ранения при взрыве в воинской части в Архангельской области, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он уточнил, что ЧП произошло в 30 километрах от Северодвинска, обстоятельства выясняются.
В пресс-службе губернатора региона Игоря Орлова РИА Новости сообщили, что он распорядился подготовить санитарную авиацию.

"Больницы Архангельской области готовы к возможному приему пострадавших при инциденте под Нёноксой", — добавил собеседник агентства. В чем именно заключается этот инцидент, не уточняется.

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