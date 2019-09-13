Лавров заявил, что война в Сирии закончилась

Ситуация в Сирии возвращается в мирное русло, на территории республики сохраняются лишь отдельные очаги напряженности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Труд", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Война в Сирии действительно закончилась, - подчеркнул министр. - Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни". При этом глава МИД РФ отметил, что на территориях, неподконтрольных правительству Сирии, например, в Идлибе и на восточном берегу реки Евфрат, сохраняются отдельные очаги напряженности.

По его словам, в этих условиях на первый план выходят задачи продвижения политического процесса по урегулированию кризиса для достижения долгосрочной и надежной стабилизации в Сирии и в Ближневосточном регионе в целом, а также оказания комплексного гуманитарного содействия Сирии.

Лавров отметил, что формирование и запуск комитета для конституционной реформы станет важным этапом в продвижении политического процесса, осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН. По мнению главы МИД, созыв комитета даст возможность правительству и оппозиции впервые начать прямой диалог о будущем Сирии.

Министр обратил внимание, что в Москве "придают большое значение поддержанию регулярных контактов с сирийскими сторонами, в том числе с оппозицией", а также призывают к обеспечению максимально широкой представленности в политическом процессе всех групп сирийского общества.

Лавров указал, что оппозиция играет важную роль - участвует в международных встречах по Сирии в астанинском формате (ее военное крыло) и межсирийских контактах в Женеве, отметив, что представители оппозиции должны войти в состав конституционного комитета. Глава МИД РФ полагает, что оппозиционеры могут и должны внести конструктивный вклад в процесс политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

Глава дипведомства подчеркнул, что Россия выступает за восстановление суверенной, территориально целостной Сирии, возвращение всех сирийцев на родину, а самой страны в "арабскую семью", а также скорейшее преодоление последствий разгула терроризма. По мнению Лаврова, это станет залогом обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

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