Автобус съехал в кювет в России, 11 человек госпитализированы

16 сентября 2019 08:11 (UTC+04:00)

Автобус с пассажирами съехал в кювет в Сухобузимском районе Красноярского края, пострадали 11 человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с автобусом, в котором пострадали 11 человек. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ перевозил рабочих птицефабрики в поселке Миндерла. Двигаясь в черте населенного пункта, он не справился с управлением и допустил съезд в кювет слева по ходу движения", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что водитель был трезв.

В момент ДТП в автобусе находились 23 человека, 11 пассажиров были доставлены в районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники полиции проводят доследственную проверку.

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