Россия и Китай согласовали контракт на разработку тяжелого вертолета

Холдинг "Вертолеты России" и китайская компания Avicopter ("Авикоптер") завершили переговоры и согласовали контракт на создание тяжелого вертолета AC332 AHL, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил ТАСС в субботу представитель пресс-службы "Вертолетов России" на проходящей в Тяньцзине вертолетной выставке China Helicopter Exposition, документ находится на рассмотрении госорганов Китая.

"Холдинг "Вертолеты России" и компания Avicopter завершили переговоры и согласовали все контрактные документы на создание тяжелого вертолета. Сейчас контракт проходит процедуру одобрения в государственных органах Китайской Народной Республики", - указал он.

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