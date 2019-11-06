Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Камчатки

6 ноября 2019 04:21 (UTC+04:00)

Землетрясение произошло утром в среду в 77 километрах от Усть-Камчатска Камчатского края, вблизи восточного побережья полуострова. Как сообщил ТАСС директор Камчатского филиала геофизической службы РАН Данила Чебров, магнитуда сейсмособытия составила 5,3, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Землетрясение произошло в 77 километрах от Усть-Камчатска у восточного побережья региона на глубине 24 км. Магнитуда составила 5,3, угроза цунами не объявлялась", - сообщил глава филиала.

По информации ГУ МЧС Камчатки, эпицентр находился в акватории Камчатского залива. В населенных пунктах края сейсмособытие не ощущалось. Звонки в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Камчатского края от граждан не поступали.

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