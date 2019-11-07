Индия будет развивать ВТС с Россией, несмотря на давление США

Индия намерена развивать и укреплять военно-техническое сотрудничество с Россией, невзирая на давление со стороны США.

Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх в Москве в среду на встрече с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.

"Раджнатх Сингх ещё раз подтвердил, что Индия нацелена на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Россией, укрепление связей между ВПК обеих стран. Он подчеркнул, что Индия не намерена сходить с этого пути, несмотря на давление со стороны США", - говорится в сообщении на сайте российского кабинета министров.

Борисов в свою очередь отметил, что, несмотря на внешний прессинг, Россия и Индия успешно реализуют совместные планы по сотрудничеству в военно-технической сфере (в частности, поставка ЗРС С-400 и другие). "Кроме того, идёт работа по согласованию программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года", - отмечается в сообщении.

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