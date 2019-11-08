Сергей Лавров: СВПД не утратил своей значимости, несмотря на действия США

8 ноября 2019 12:47 (UTC+04:00)

Несмотря на неприемлемые действия США, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе не утратил своей силы и значимости. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Несмотря на известные абсолютно неприемлемые действия Вашингтона, СВПД не утратил своей значимости. Он позволил снять все имевшиеся у МАГАТЭ вопросы к Тегерану, создал режим максимальной прозрачности ядерной программы Исламской Республики (Иран), подтвердил законные права этой страны на освоение и развитие технологий мирного атома под контролем агентства", - сказал он на Конференции по нераспространению.

"Убеждены, что в интересах всех стран сохранить СВПД и создать благоприятные условия для его дальнейшего устойчивого, полнокровного выполнения в установленные сроки ", - добавил Лавров.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.

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