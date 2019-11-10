В России создадут альянс в сфере искусственного интеллекта

10 ноября 2019 15:57 (UTC+04:00)

Ряд крупных компаний России и представители власти обсудили будущее искусственного интеллекта (ИИ) на конференции AI Journey (Artificial Intelligence Journey), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Итогом субботнего заседания стало подписание соглашения о создании альянса в сфере искусственного интеллекта между Сбербанком, "Газпром нефтью", "Яндексом", Mail.ru Group, МТС и Российским фондом прямых инвестиций. Портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, разбирался, чем займутся участники объединения.

Альянс будет работать по принципу частно-государственного партнерства, куратор - Минэкономразвития. Вице-премьер Максим Акимов выступит партнером со стороны государства. Альянс, по утверждению компаний, направлен на объединение усилий по созданию технологических компонентов, стимулирующих развитие решений в области искусственного интеллекта. В частности, стороны будут проводить научные и экспертно-аналитические исследования, анализировать отраслевые проблемы внедрения ИИ и искать возможные их решения.

В задачи альянса войдет контроль за реализацией национальной стратегии развития искусственного интеллекта, утвержденной президентом Владимиром Путиным в октябре. В ней, в частности, утверждается со ссылкой на экспертов, что благодаря технологиям ИИ к 2024 году рост мировой экономики составит $1 трлн. Россия обладает "существенным потенциалом для того, чтобы стать одним из международных лидеров в развитии и использовании технологий искусственного интеллекта", говорится в стратегии.

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