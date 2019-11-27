Россия и Грузия могут возобновить авиасообщение в 2020 году

27 ноября 2019 07:31 (UTC+04:00)

Запрет на авиасообщение между Россией и Грузией может быть снят в первой половине 2020 года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на информированный правительственный источник.
Как стало известно, возобновление перелетов между странами могло произойти до конца текущего года, однако этому воспрепятствовал политический кризис в Грузии, сопровождавшийся массовыми протестами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Собеседник издания отметил, что, несмотря на снижение "накала русофобии", в стране отсутствует должный уровень безопасности. При этом решение о восстановлении авиасообщения будет приниматься Москвой без целенаправленных консультаций с Тбилиси.

По словам спецпредставителя премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураба Абашидзе, грузинская сторона будет приветствовать возвращение перелетов между странами.

Отметим, что в конце июня 2019 года Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля перевозить граждан России в Грузию.

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