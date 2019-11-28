Мужчина сообщил об угрозе взрыва в отделе полиции в Москве, находясь в этом же отделе

28 ноября 2019 22:07 (UTC+04:00)

Мужчина, который сообщил об угрозе взрыва в отделе полиции Гольяново в Москве, был задержан за мелкое хулиганство и звонил из этого же отдела, перепдает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня днем неизвестный сообщил об угрозе взрыва в отделе по району Гольяново. Он был задержан за мелкое хулиганство и совершал звонки, находясь в этом же отделе полиции", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт задержания. "Поступило сообщение от неизвестного гражданина об угрозе взрыва в ОМВД России по району Гольяново. В настоящее время подозреваемый установлен и задержан. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметил представитель столичного главка.

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