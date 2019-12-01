Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

Число инфицированных ВИЧ в России, по последним данным, составляет 1,06 млн человек, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщил "Интерфаксу" глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, показатель за шесть месяцев текущего года вырос на 47 тыс. человек.

Общее число инфицированных, отметил Покровский, растет, параллельно растет смертность: так в прошлом году 37 тыс. умерло от СПИДа. Это рекордная цифра.

По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ). У женщин наибольший процент в группе 30-35 лет (2-3%). Основным путем заражения является секс между мужчиной и женщиной.

1 декабря проходит Всемирный день борьбы со СПИДом. Впервые объявлен Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году.

1 декабря - день памяти жертв СПИДа.

"Из выявленных в этом году случаев 57% заразились при гетеросексуальных контактах, 2-3% - это мужчины, имевшие секс с мужчинами, и остальные 40-41% - это наркопотребители", - уточнил Покровский.

Есть и зарегистрированные случаи передачи ВИЧ при оказании медицинской помощи, по каждому из них ведется следствие. За три года, по данным Покровского, произошло 62 таких случая.

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