Крупный пожар произошел в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на площади 12000 кв. метров загорелся ангар. Объявлен повышенный уровень пожара. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщили в пресс-службе МЧС. РФ.

"В 02:13 третьего декабря 2019 года поступила информация о том, что по адресу Санкт-Петербург, Пушкинский район, Московское шоссе 54, в ангаре размерами 15080 метров и высотой 15 метров произошел пожар. Происходит горение ангара по всей площади, произошло обрушение конструкций", - сообщили в МЧС.

По информации источника в экстренных службах, в ангаре хранятся химические удобрения.

"Предположительно, в ангаре хранятся химические удобрения", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС по Петербургу ТАСС уточнили, что для контроля состояния воздуха на месте пожара работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы городского комитета по природопользованию и Роспотребнадзора.

Как отметили в пресс-службе, ангар расположен в промышленной зоне в складских помещениях.

По словам начальника главного управления ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексея Аникина, площадь активного горения составляет 6 тыс. кв. метров.

"Площадь активного горения - 6 тыс. кв. метров. Основные усилия сосредоточены для защиты негорящих контейнеров, штабелей строительных материалов", - сказал он. Видео с его комментарием распространила пресс-служба МЧС РФ.

На складе горят каучук, фанера и другие строительные материалы. Тушение продолжается.

"В 02:59 ранг пожара увеличен до номера 4. К месту следует пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория", - добавили в МЧС.

Сведений о пострадавших не поступало. На данный момент МЧС направило еще один пожарный поезд на место тушения ангара.

"К месту направлен дополнительно еще один пожарный поезд. Проводится наращивание группировки, на данный момент привлечены 220 человек личного состава и 49 единиц техники", - сообщили в МЧС.

Пожарные осуществляют пенные атаки. Работают 25 водяных стволов.

"Продолжаются работы по ликвидации пожара. В настоящий момент созданы 9 боевых участков, работают 28 звеньев ГДЗС (газодымозащитной службы - прим. ТАСС), 25 водяных стволов, производится пенная атака с пожарного поезда", - сообщили в МЧС.

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