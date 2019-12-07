Первый запуск спутников OneWeb с Байконура планируется на 30 января

Первый запуск с космодрома Байконур британских спутников связи OneWeb намечается на конец января. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил представитель пресс-службы компании "Главкосмос" (дочернее предприятие Роскосмоса).

В конце ноября источник РИА Новости на космодроме рассказал, что запуск спутников OneWeb перенесен с 23 января на конец января-февраль из-за задержек с изготовлением космических аппаратов. До этого старт планировался на 19 декабря и был отложен по аналогичной причине.

"Работы по пускам космических аппаратов OneWeb идут по графику, в соответствии с которым первый пуск с космодрома Байконур запланирован на 30 января 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Для запуска 34 спутников будет использована ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М".

В июне 2015 года Роскосмос подписал контракт с французской компанией Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат". Всего с Байконура намечается выполнить девять пусков, с Восточного - восемь, с Куру - четыре (один уже проведен в феврале 2019 года).

В апреле 2019 года главный управляющий компании OneWeb Адриан Штекель в интервью газете Australian заявил, что начальная группировка из 650 спутников начнет предоставлять коммерческие услуги в 2021 году, после чего будет доведена до 2 тысяч космических аппаратов к 2026 году.

OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

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