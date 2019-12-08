Четыре человека погибли в ДТП в России

Четыре человека погибли в ДТП, которое произошло на трассе Оренбург - Акбулак в Оренбургской области, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, на трассе столкнулись и загорелись два автомобиля. "Увеличилось число погибших. На данный момент четверо погибших", - говорится в сообщении. Изначально сообщалось о трех погибших.

Марки автомобилей, сильно поврежденных огнем, устанавливаются. По данным Главного управления МЧС России по Оренбургской области участниками ДТП стали минивэн и грузовая "Газель", в полиции предполагают, что вторым участником аварии стал "Форд-Транзит".

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