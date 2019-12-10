Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

10 декабря 2019 13:28 (UTC+04:00)

На 84 году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Юрий Михайлович Лужков родился 21 сентября 1936 года в столице. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) имени И.М. Губкина по специальности "инженер-механик". С 1974 года работал в министрестве химической промышленности.

В 1987 году он стал первым заместителем председателя Мосгорисполкома, председателем Московского городского агропромышленного комитета (Мосагропрома).

Избирался мэром Москвы в июне 1996 года, декабре 1999 года, декабре 2003 года.

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