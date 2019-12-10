Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

На 84 году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Юрий Михайлович Лужков родился 21 сентября 1936 года в столице. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) имени И.М. Губкина по специальности "инженер-механик". С 1974 года работал в министрестве химической промышленности.

В 1987 году он стал первым заместителем председателя Мосгорисполкома, председателем Московского городского агропромышленного комитета (Мосагропрома).

Избирался мэром Москвы в июне 1996 года, декабре 1999 года, декабре 2003 года.

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