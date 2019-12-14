Пожар в наркологическом диспансере в России, один человек погиб и семеро пострадали

14 декабря 2019 02:47 (UTC+04:00)

Один человек погиб при пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени, еще семеро пострадали. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"Спасены 13 и эвакуированы 116 человек. В результате пожара, площадь которого составила 10 кв. м, один человек погиб и семь пострадали", - сказали в МЧС.

Все пострадавшие госпитализированы. Причины пожара устанавливаются.

В министерстве уточнили, что пожар произошел на втором этаже наркологического диспансера около 23:00 мск. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был виден дым из окна второго этажа", - сказал представитель МЧС. Возгорание было локализовано в 23:15, в 23:26 его ликвидировали.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что рассматривается несколько версий случившегося. "По одной из них, он начался из-за неосторожного обращения с огнем, возможно, при курении. Не исключена и электротехническая версия", - сказал источник.

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