Rambler предложил Lynwood отозвать заявление к Nginx

Совет директоров Rambler предлагает разорвать отношения с компанией Lynwood, которой в 2015 году были переданы права на защиту интересов Rambler, после ситуации, возникшей с компанией Nginx. Lynwood рекомендовано отозвать заявление, говорится в пресс-релизе Rambler по итогам заседания внеочередного совета директоров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поручить менеджменту Rambler обеспечить расторжение договора с компанией Lynwood и предложить ей обратиться в правоохранительные органы с просьбой об отзыве своего заявления", - говорится в сообщении.

Кроме этого, совет директоров решил поручить менеджменту компании обратиться в российские правоохранительные органы с просьбой о прекращении возбужденного ранее уголовного дела и продолжить в случае необходимости обеспечение защиты интересов компании в рамках гражданско-правового поля.

"Поручить менеджменту Rambler ознакомить основателей компании Ngnix и представителей компании F5 с некоторыми из материалов, свидетельствующих о возможном нарушении прав Rambler и провести с ними консультации по урегулированию сложившейся ситуации. <...> Поручить комитету по кадрам совета директоров рассмотреть вопрос о действиях должностных лиц Rambler в вопросах взаимодействия с cоветом директоров по ситуации с Ngnix", - говорится в сообщении.

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