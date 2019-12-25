У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7

25 декабря 2019 05:05 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в среду у южных Курил, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в среду в 1.36 (17.36 мск вторника). Его эпицентр располагался... в 58 километрах юго-восточнее райцентра на острове Кунашир Южно-Курильска. Очаг землетрясения находился на глубине 96 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По ее информации, подземные толчки силой три балла ощутили жители Южно-Курильска на Кунашире и села Малокурильское на Шикотане.

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