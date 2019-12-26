На Камчатке объявили лавинную опасность

26 декабря 2019 06:25 (UTC+04:00)

Камчатский противолавинный центр России объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее краевой главк МЧС России сообщал, что в четверг южные районы Камчатки окажутся в зоне влияния мощного циклона, который принесет на полуостров сильные снег и ветер. Отмечалось, что непогода сохранится до конца выходных. Спасатели предупредили о возможном осложнении обстановки на дорогах и нарушении в системе электроснабжения. На четверг в Петропавловске-Камчатском отменены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования.

"В период с 00.00 27 по 29 декабря 2019 года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский – лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Руководителям организаций, работающих в горах, рекомендуют принять меры лавинной безопасности. Любителям экстремальных видов спорта, туристам, охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от походов в горы.

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