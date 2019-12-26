Семь человек госпитализированы после жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае РФ

26 декабря 2019 08:05 (UTC+04:00)

До семи увеличилось число госпитализированных после аварии с вертолетом Ми-8 на севере Красноярского края, всего пострадали 16 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном Минздраве, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Там уточнили, что пострадавшие находятся в средней степени тяжести, у них переломы конечностей, ушибы.

Ранее в краевом Минздраве сообщали о пяти госпитализированных и 15 пострадавших.

Накануне в Красноярском крае Ми-8 при взлете попал в снежный вихрь, после чего совершил жесткую посадку. На борту находились 24 человека - 21 пассажир и три члена экипажа. Ми-8, принадлежащий авиакомпании "КрасАвиа", перевозил вахтовиков из поселка Байкит в Эвенкийском районе Красноярского края на Юрубченское месторождение. Заказчиком услуг была компания "Славнефть"

В результате аварии у вертолета повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

В тот же день жесткую посадку совершил еще один вертолет Ми-8 - второй инцидент произошел в Ненецком автономном округе.

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