Путин и Нетаньяху обсудили вопросы двухсторонних отношений

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ряд вопросов двусторонних отношений в контексте запланированного на январь 2020 года визита президента России в Израиль, сообщает пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Обсуждены актуальные темы региональной повестки дня, а также некоторые вопросы двусторонних отношений в контексте запланированного на январь 2020 года визита Президента России в Израиль", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями в связи с новогодними и рождественскими праздниками и отмечаемой в Израиле Ханукой.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.