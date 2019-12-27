Александр Новак: России нужно постепенно принимать решение о выходе из ОПЕК+

27 декабря 2019 14:30 (UTC+04:00)

России нужно будет постепенно принимать решение о выходе из соглашения ОПЕК+, это скоро будет рассмотрено. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я считаю, эта сделка не вечная ... нам нужно будет постепенно принимать все равно решение о выходе, для того, чтобы и долю на рынке сохранить, и для того, чтобы наши компании смогли обеспечивать и реализовывать свои проекты перспективные. Я думаю, что это мы будем в том числе рассматривать и в этом году", - сказал министр.

Новак при этом подчеркнул эффективность сделки. "Мы видим, что рынок очень хорошо реагирует на такие договоренности. И волатильность снизилась, и инвестиции в отрасль вернулись. И мне кажется, те цены, которые складываются на рынке, они удовлетворяют как производителей, так и потребителей", - отметил он.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договоренность предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в период до конца 2019 года и на 1,7 миллиона баррелей - в первом квартале 2020 года.

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