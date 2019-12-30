Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 км

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 5,5 тысячи метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Выброс пепла был зафиксирован во вторник днем по местному времени. Пепловый шлейф протянулся на 130 километров в юго-восточном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вулкану установлен повышенный "оранжевый" цветовой код опасности для авиации, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят.

По данным краевого главка МЧС, выпадения пепла в населённых пунктах Камчатского края не зафиксировано.

Вулкан Ключевской является самым высоким действующим вулканом Евразии. Он относится к Ключевской группе и расположен в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.

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