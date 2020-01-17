Сергей Лавров: Итоговые документы конференции по Ливии почти согласованы

17 января 2020 12:58 (UTC+04:00)

Итоговые документы конференции по Ливии в Берлине почти согласованы. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Берлинская конференция - мы с самого начала ее поддержали, эту инициативу. Потому что чем больше будет стран желать помочь ливийцам создать условия для урегулирования этого кризиса, тем, наверное, будет лучше... Мы принимали участие во всех пяти подготовительных встречах. Итоговые документы теперь, по-моему, практически согласованы. Они в полной мере соответствуют решениям, которые принимал Совет безопасности по ливийскому урегулированию, не содержат каких-либо положений, противоречащих решениям Совбеза", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Главное теперь, чтобы после берлинской конференции, если все пойдет, как запланировано, и Совет безопасности поддержит в итоге берлинскую конференцию, - главное, чтобы ливийские стороны не повторяли своих прошлых ошибок и все-таки не начинали выдвигать дополнительные условия, не начали обвинять друг друга", - подчеркнул он.

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.

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