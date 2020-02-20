В Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
Россельхознадзор запретил ввозить на территорию России посылки с животноводческой продукцией из Китая, соответствующее письмо направлено в территориальные подразделения службы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания, ввозить мясную продукцию из Китая также отныне нельзя в ручной клади и багаже пассажиров. При этом под запрет подпадают, в том числе, и товары в заводской упаковке.
Данная мера объясняется борьбой с коронавирусом и африканской чумой свиней.
Лента новостей
Руководства польского порта Гданьск и Бакинского порта подпишут меморандум о сотрудничестве - замминистра
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти стали победителями международного инновационного конкурса в Малайзии (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили в Риме памятник гениальному азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви (ФОТО)
Эльнур Джамилли: В 2020 году азербайджанский «Электрогаз» значительно нарастит внутреннее производство и экспорт отопительного оборудования (Интервью)