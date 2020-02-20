В Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая

Россия 20 февраля 2020 06:40 (UTC+04:00)
В Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая

Россельхознадзор запретил ввозить на территорию России посылки с животноводческой продукцией из Китая, соответствующее письмо направлено в территориальные подразделения службы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, ввозить мясную продукцию из Китая также отныне нельзя в ручной клади и багаже пассажиров. При этом под запрет подпадают, в том числе, и товары в заводской упаковке.

Данная мера объясняется борьбой с коронавирусом и африканской чумой свиней.

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