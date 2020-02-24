В России остаются под наблюдением более 12 тысяч прибывших из Китая

Более 12 тысяч человек, прибывших из Китая, остаются под медицинским наблюдением в России. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"С 01.02.2020 в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране в настоящее время принимает рейсы из КНР, под контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный терминал. Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 24.02.2020 под контролем остаются 12092 человека",- говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.

По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.