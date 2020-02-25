Скончался один из виновников трагедии 20 января
В Москве скончался один из виновников трагедии 20 Января маршал Дмитрий Язов. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать пятого февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Дмитрий Тимофеевич Язов", — говорится в заявлении ведомства.
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