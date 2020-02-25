Скончался один из виновников трагедии 20 января

Россия 25 февраля 2020 10:33 (UTC+04:00)
Скончался один из виновников трагедии 20 января

В Москве скончался один из виновников трагедии 20 Января маршал Дмитрий Язов. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Двадцать пятого февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Дмитрий Тимофеевич Язов", — говорится в заявлении ведомства.

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