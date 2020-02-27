Россия закроет авиасообщение с Ираном, кроме рейсов "Аэрофлота"

Россия с 28 февраля ограничит авиасообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса. Выполнять рейсы между двумя странами будут "Аэрофлот" и иранская Mahan Air. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в Минтрансе.

На данный момент из российских авиакомпаний в Иран летает только "Аэрофлот", он выполняет по одному рейсу в сутки.

"С 00:00 часов 28 февраля вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Исламской Республики Иран и в обратном направлении. Запрет не распространяется на авиакомпании "Аэрофлот" и Mahan Air. Из Москвы в Исламскую Республику Иран и обратно они будут летать строго через терминал F международного аэропорта "Шереметьево".