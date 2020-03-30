В Москве скончались еще четыре пациента с коронавирусом
Еще четыре пациента с хроническими заболеваниями и подтвержденным заражением коронавирусом умерли в Москве. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат теста на коронавирус. Возраст пациентов — от 76 до 86 лет. Все пациенты имели хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые», — сказали в штабе.
Лента новостей
Микаил Джаббаров: Ограничения, применяемые государством к экономической деятельности, в первую очередь влияют на микропредпринимателей (ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева организовал дезинфекцию ряда предприятий в поддержку работы, проводимой государством в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией (ВИДЕО, ФОТО)
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Протокола о внесении изменений в Соглашение «О правилах установления страны происхождения товаров в СНГ»
Причуды самоизоляции! Фаик готовит мыло, Аликрам разводит цыплят, Ярослав спасает мир… (ВИДЕО, ФОТО)
Ильяс Гусейнов: Люди, которые ведут себя безответственно, нарушают правила, должны быть привлечены к ответственности
В Азербайджане выявлены еще 64 случая заражения коронавирусом, 11 человек выздоровели – Оперативный штаб
Турция призвала международные организации бойкотировать проведение Арменией т.н. "выборов" в Нагорном Карабахе