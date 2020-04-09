Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 10 км

Мощный пепловый выброс на высоту до 10 км над уровнем моря произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке в четверг. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Облако пепла поднялось на высоту 9,5-10 км над уровнем моря. По спутниковым данным KVERT, пепловый шлейф протянулся примерно на 45 км на юг и юго-восток от вулкана в сторону Камчатского залива", - рассказали в KVERT.

По данным вулканологов, эксплозивно-экструзивное извержение вулкана Шивелуч продолжается. Выбросы пепла на высоту до 10-15 км могут произойти в любое время.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан полуострова Камчатка. Он расположен в 50 км от поселка Ключи, в котором проживают около 5 тыс. человек. Высота Шивелуча - 3 283 м над уровнем моря, возраст 60-70 тыс. лет. Вулкан извергается с весны 2009 года.