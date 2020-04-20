Число умерших с коронавирусной инфекцией в Москве превысило 200
Около 30 человек с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Таким образом число умерших с коронавирусной инфекцией в Москве превысило 200, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 28 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 44 до 98 лет. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них - гипертония, пиелонефрит, порок сердца, миастения, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). Трое из скончавшихся страдали сахарным диабетом. Еще у двоих был хронический бронхит", - сказали в штабе.
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