Россия сократит добычу в рамках ОПЕК+ на 19% к уровню февраля 2020 года

Объем сокращения добычи нефти России в рамках сделки ОПЕК+ составит 19% к уровню февраля 2020 года. Как передает Trend, об этом сообщили ТАСС в Минэнерго.

Министр энергетики России Александр Новак в интервью "Газета.ру" сказал, что без газового конденсата, который не учитывается в сделке ОПЕК+, Россия в феврале добывала порядка 10,5 млн баррелей в сутки.

"В сделке в качестве потенциальной заложена добыча в 11 млн баррелей, мы от нее сокращение отсчитываем. А фактическая добыча у нас в феврале была на уровне 10,5 млн", - рассказал он.

Таким образом, чтобы достичь целевого уроня добычи в 8,492 млн баррелей в сутки, который прописан в сделке ОПЕК+, России придется снизить добычу нефти без учета конденсата примерно на 2 млн баррелей в сутки или на 19%, хотя формально страна обязалась снизить суточную добычу нефти на 23%, до 2,5 млн баррелей - то есть почти на четверть от нынешнего объема. Дело в том, что в соглашении объемы сокращения привязаны к уровню добычи в 11 млн баррелей в сутки, хотя по факту без учета газового конденсата в первом квартале она находилась на более низком уровне.

Новак также отметил, что Минэнерго договорилось с нефтяными компаниями о том, что все они будут сокращать добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ пропорционально, в зависимости от объема извлечения нефти у каждой компании от уровня февраля 2020 года. По его словам, нефтяники в настоящий момент делают все возможное, чтобы обеспечить минимальные риски для восстановления добычи нефти в будущем.

Он также сказал, что сомневается в возможности возведения новых хранилищ нефти в краткосрочной перспективе, но не исключил, что в будущем такие меры могут быть приняты.

"Построение инфраструктуры - долгий процесс: проектирование, определение структуры финансирования, стройка и так далее занимают не один год. Я сомневаюсь в том, что сейчас можно рассматривать такую возможность в краткосрочной перспективе, но в целом на более длительном горизонте мы изучаем все варианты", - заметил он.