Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7 км
Пепловый выброс на высоту 7 км зафиксировали в пятницу утром на вулкане Ключевской на Камчатке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"С учетом направления ветра, пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении от вулкана. Населенные пункты на его пути отсутствуют", - сообщает пресс-служба.
Международные маршруты движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там не зарегистрировано. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.
Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан в Евразии, его высота - 4 750 метров. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Примерно в 47 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск.
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