Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7 км

Пепловый выброс на высоту 7 км зафиксировали в пятницу утром на вулкане Ключевской на Камчатке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С учетом направления ветра, пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении от вулкана. Населенные пункты на его пути отсутствуют", - сообщает пресс-служба.

Международные маршруты движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там не зарегистрировано. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан в Евразии, его высота - 4 750 метров. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Примерно в 47 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск.