В Минэнерго заявили, что не все страны ОПЕК+ выполнят сделку на 100%

Минэнерго России считает, что не все страны ОПЕК+ смогут выполнить сделку по сокращению добычи нефти на 100 процентов. Однако условия на рынке будут стимулировать участников соглашения сокращать добычу, сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью на онлайн-ресурсах Фонда "Росконгресс", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Главный фактор, который влияет на поведение сторон и на их дисциплину, - это понимание неминуемого наказания за отсутствие действий. Наказание в данной ситуации - это новый коллапс рынка. В нем не заинтересован никто", - сказал он.

"Да, наверно, не у всех стран получится на 10 процентов выполнить сделку, потому что мы знаем, что в ряде стран большое присутствие международных компаний, которые имеют более 50 процентов добычи. Но мы рассчитываем на то, что все приложат максимум усилий, чтобы это выполнить", - добавил замминистра.