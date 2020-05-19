В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом

Россия 19 мая 2020 23:56 (UTC+04:00)
В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом

Еще 75 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего в столице умерли 1 726 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

"В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Как напомнили в штабе, при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

С начала пандемии коронавирусом, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837.

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