В Москве умерли еще 68 человек с коронавирусом

Еще 68 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончались 68 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 1 794 человека с подтвержденным заражением коронавирусом.

В Москве число случаев заражения коронавирусом на 20 мая составило 152 276, за сутки выявлено 2 699 новых, что почти вдвое меньше числа выздоровевших и выписанных за аналогичный период - 5 440 человек.

Коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли около 3 тыс.