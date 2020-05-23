Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 434

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9 434. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Таким образом, восьмой день подряд количество выявляемых за сутки случаев не превышает 10 тысяч человек, следует из данных штаба. С начала вспышки заболевания в стране подтверждены 335 882 случая.

Суточный рост числа инфицированных в России составил 2,9% против 2,8% днем ранее.

Новые 846 случаев выявлены в Московской области, 363 - в Санкт-Петербурге, 353 - в Ростовской области, 211 - в Нижегородской области, 171 - в Свердловской области, 148 -в Красноярском крае, 127 - в Республике Дагестан, 125 - в Калужской области, 115 - в Ярославской области, 107 - в Волгоградской области, 103 - в Брянской области, 102 - в Пензенской области и 100 - в Якутии. Симптомов нет у 3966 (42%) новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, достигло 107 936 человек, за сутки выписаны 8 111 человек. Об этом сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно данным штаба, общее число умерших достигло 3 388 человек. За сутки скончались 139 человек против 150 днем ранее.