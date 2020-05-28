В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная перспективам развития отношений между Россией и Азербайджаном (ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - В четверг в ТАСС состоялась пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная перспективам развития отношений между Россией и Азербайджаном, сообщает Trend.

В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, первый заместитель председателя Милли меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики Али Гусейнли, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы и президент Российского государственного гуманитарного университета, президент Общества дружбы "Россия-Азербайджан", член-корреспондент

РАН Ефим Пивовар.

Модератором пресс-конференции выступил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.