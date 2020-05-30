В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

В ходе боя в городе Сунжа (Ингушетия) в субботу уничтожены двое бандитов, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, передает Trend.

По его словам, спецоперация завершена.

При этом собеседник агентства отметил, что, предположительно, нейтрализованные могут быть гражданами Узбекистана, которые работали в одном из цехов по изготовлению мебели.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщал, что в Сунже был введен режим контртеррористической операции, блокирована группа боевиков.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, сообщал "Интерфаксу", что бандиты укрылись в хозяйственном здании в городе.