В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
Еще 71 пациент, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в Москве за сутки. Об этом, как передает Trend со ссылкойна ТАСС, сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
Всего в столице умерли 2 624 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
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