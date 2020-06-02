Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано во вторник у берегов Камчатки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте камчатского филиала геофизической службы РАН.
Эпицентр сейсмособытия находился в 140 км от поселка Усть-Камчатск на глубине 29 км. Угроза цунами не объявлялась.
"Звонки в ЕДДС (Единую дежурно-диспетчерскую службу - прим. ТАСС) по поводу сейсмического события от граждан не поступали. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", - уточнили в ЕДДС Усть-Камчатского района.
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