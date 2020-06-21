В Москве под трамвайными путями обвалился грунт
Обвал грунта произошел под трамвайными путями на юге Москвы. Об этом, как передает Trend, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"По адресу: 4-й Рощинский проезд, 21, под трамвайными путями обвалился грунт. Экстренные службы приехали на место, производят разведку", - рассказал собеседник агентства.
Грунт обвалился в полуметре от путей на глубину около 70 сантиметров. Площадь провала составила 1 кв. м. Движение трамваев временно остановлено.
Ранее сообщалось, что обрушившийся в субботу на Москву ливень затопил 33 участка автодорог и два подземных пешеходных перехода.
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