Евросоюз не откроет границы для приезжающих из России

Евросоюз не сможет включить Россию в список стран, для которых 1 июля откроются границы сообщества. Об этом ТАСС сообщил в пятницу в Брюсселе источник в делегации одного из государств ЕС, объяснив такую позицию ситуацией с коронавирусом в РФ, передает Trend.

"Дело в том, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в России не позволяет нам включить ее в первый список стран, для граждан которых можно будет открыть границы 1 июля. И это нормально, потому что для России нужно больше времени, так как вирус начал активно распространяться там позже, чем в европейских государствах", - сказал собеседник агентства.