Путин, Эрдоган и Роухани по видеосвязи обсудят сирийское урегулирование
Президенты России, Турции и Ирана - Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани - в среду, 1 июля, проведут в режиме видеоконференции саммит в астанинском формате по сирийскому урегулированию. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Да, Кремль может подтвердить эту информацию", - сказал Песков, комментируя сообщения СМИ о готовящемся на 1 июля саммите президентов в астанинском формате. По его словам, мероприятие запланировано примерно на 14:00, для прессы будут открыты выступления трех президентов.
Лента новостей
Арзу Нагиев: Президент Азербайджана проводит важную работу в сфере борьбы с пандемией как на региональном, так и глобальном уровне (ВИДЕО)
Сферы деятельности в Азербайджане, в которых ограничено число сотрудников во время карантина (ТАБЛИЦА)